El acuerdo, aún sin respuesta oficial de Israel, prevé la liberación gradual de parte de los 50 rehenes que Hamás retiene a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos y negociaciones para un cese de hostilidades duradero.

Mediadores egipcios confirmaron que el enviado estadounidense Steve Witkoff fue invitado a sumarse a las conversaciones.

En paralelo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró que su gobierno continuará la ofensiva hasta lograr la liberación de todos los rehenes y el desarme de Hamás. Cientos de miles de israelíes salieron a las calles el domingo reclamando que se priorice el retorno de los cautivos.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que, además de las muertes por bombardeos, al menos 112 niños y 151 adultos fallecieron por causas vinculadas a la desnutrición desde que comenzó la guerra.

Amnistía Internacional acusó a Israel de llevar adelante una “campaña deliberada de hambre”, mientras la ONU advierte que el enclave está al borde de una hambruna masiva.

