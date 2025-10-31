La celebración de Halloween, cada vez más presente en la agenda local, genera un notable incremento en la demanda de golosinas. En Mar del Plata, Orfei (Rivadavia 3560) registra un aumento de consultas en esta época del año, especialmente en productos vinculados a la tradicional entrega de dulces.

Es un mercado que se está imponiendo y por eso Golosinas Orfei apunta como cada año a ofrecer la más amplia variedad de productos, con surtidos de caramelos, chupetines, chocolates y obleas de chocolate.

Desde la empresa señalaron que entre los productos más solicitados este año se destacó el Choco Pause, una oblea de chocolate de 45 gramos que, según describen, “se deshace en la boca”.

La popularidad de este producto, señalaron, refleja una tendencia creciente entre los consumidores que buscan opciones atractivas para compartir durante la noche de brujas.

