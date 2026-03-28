El episodio ocurrió en una vivienda de la provincia de Córdoba, donde una familia se llevó una sorpresa al detectar la presencia de una serpiente de gran tamaño en el interior del domicilio. El ejemplar, una lampalagua de casi dos metros de largo, fue rápidamente reportado a las autoridades.

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Tras el aviso, intervino personal especializado que logró controlar la situación sin que se registraran personas heridas ni daños mayores. El operativo se desarrolló con cautela debido al tamaño del animal, que llamó la atención incluso de los rescatistas por sus dimensiones poco frecuentes en ese tipo de entornos.

La lampalagua, cuyo nombre científico es Boa constrictor occidentalis, no es venenosa, pero sí puede resultar peligrosa por su fuerza. Este tipo de serpientes mata a sus presas por constricción, lo que explica la precaución con la que se llevó adelante el procedimiento.

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Luego de ser capturada, fue trasladada a un centro de rescate y evaluación, donde especialistas analizarán su estado de salud antes de definir su destino final.

El caso tuvo repercusión en todo el país, no solo por el tamaño del ejemplar, sino también porque volvió a poner en agenda la convivencia entre la fauna silvestre y las zonas urbanas. Desde organismos oficiales recordaron la importancia de no intentar manipular estos animales y dar aviso inmediato a personal capacitado ante cualquier avistamiento.

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