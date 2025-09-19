Mario Raúl Rodríguez, de 60 años, fue encontrado sin vida este jueves en un descampado de la zona sur de Mar del Plata, luego de que su pareja denunciara horas antes su desaparición en la Subcomisaría de Los Acantilados.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, Rodríguez se había retirado de su vivienda en calle 22 y 499 cerca de las 7 de la mañana, sin dinero ni pertenencias. Dejó en el domicilio su teléfono celular, DNI, tarjetas y otros elementos personales, y solo se llevó un atado de cigarrillos.

El hombre, que padecía una discapacidad motriz a raíz de un ACV, vestía un buzo con capucha gris, pantalón de algodón gris, campera polar verde, chaleco negro y zapatillas deportivas grises.

Horas después, personal policial halló su cuerpo entre los pastizales, a unos treinta metros de calle 515 y 24. El caso quedó en manos de la UFI N°7, a cargo del fiscal Carlos Russo, quien dispuso la intervención de Policía Científica y ordenó las actuaciones correspondientes en una causa por averiguación causal de muerte.

