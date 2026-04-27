Un impactante hallazgo sacude a la provincia de Buenos Aires: ocho fetos humanos fueron encontrados dentro de bolsas de residuos en un depósito de la Clínica Santa María, en la localidad bonaerense de Villa Ballester. La Justicia investiga si detrás del caso existe una red vinculada a la trata de personas, sustracción de menores o maniobras ilegales dentro del establecimiento.

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El descubrimiento se produjo durante un allanamiento ordenado por la Justicia federal en el marco de la búsqueda de una niña de 12 años oriunda de Santiago del Estero, que cursaba un embarazo de más de ocho meses producto de una violación. La menor y su madre fueron localizadas en la clínica tras haber desaparecido de su provincia.

Según trascendió, los investigadores intentan determinar si en el lugar se realizó un aborto tardío, si alguno de los fetos hallados corresponde al embarazo de la menor o si hubo una presunta apropiación del bebé recién nacido. En paralelo, también se investiga la posible participación de una ONG que habría intervenido en el traslado, alojamiento y tratamiento de la niña.

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Ante la gravedad del caso, personal del Ministerio de Salud bonaerense realizó una inspección en la clínica para verificar las condiciones sanitarias y administrativas del establecimiento. Mientras tanto, la causa avanza con hermetismo y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas horas.

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