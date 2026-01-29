El artista plástico Fernando Fazzolari (76) fue hallado muerto este lunes en su departamento del barrio porteño de Monserrat, y la investigación judicial trabaja bajo la hipótesis de homicidio. Según fuentes del caso, el cuerpo presentaba signos de haber estado maniatado.

Ads

Fazzolari fue encontrado por su hijo, quien se acercó a la vivienda preocupado porque su padre no respondía mensajes ni llamados. Al ingresar al departamento, lo halló tendido en el suelo y sin signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros peritajes, no se detectaron faltantes ni puertas forzadas, lo que refuerza la presunción de que la víctima habría abierto la puerta a quien luego se convirtió en su agresor.

Ads

La autopsia preliminar estimó una data de muerte de entre 48 y 72 horas, aunque el avanzado estado de descomposición impidió determinar por ahora la causa exacta del fallecimiento.

La fiscalía concentra las tareas en el análisis de rastros dentro del departamento y en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, ubicada a pocos metros del Obelisco, para identificar movimientos previos y posteriores al hecho.

Ads

Nacido en Buenos Aires en 1949, Fazzolari desarrolló una extensa trayectoria artística: se formó con Jorge Demirjián y Julio Pagano, obtuvo premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Konex, y exploró técnicas que combinaban dibujo, tecnología y caligrafía china. En sus últimos años profundizó ese vínculo junto a su maestro Zhong Chuanmin.

Además de su carrera artística, tuvo una destacada actuación en el ámbito técnico e institucional. La Cámara Argentino China informó su fallecimiento y resaltó su rol como presidente de IATASA, así como su participación en obras emblemáticas del país y su aporte al fortalecimiento del vínculo entre Argentina y China.