Un profundo impacto generó entre los vecinos del centro marplatense el hallazgo del cuerpo de un hombre en situación de calle ocurrido durante las primeras horas de este jueves en la intersección de San Luis y 9 de Julio.

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Según indicaron fuentes consultadas, la víctima era conocida en el barrio porque desde hacía varios años trabajaba como cuidacoches en la zona. Vecinos señalaron además que solía recibir asistencia y ayuda de vecinos.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica junto a autoridades judiciales para establecer las circunstancias de la muerte.

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