Hallaron muerto a un hombre en situación de calle en pleno centro de Mar del Plata
El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la esquina de San Luis y 9 de Julio, frente a una escuela y un jardín. La Justicia busca determinar las causas del fallecimiento.
Un profundo impacto generó entre los vecinos del centro marplatense el hallazgo del cuerpo de un hombre en situación de calle ocurrido durante las primeras horas de este jueves en la intersección de San Luis y 9 de Julio.
Puede interesarte
Según indicaron fuentes consultadas, la víctima era conocida en el barrio porque desde hacía varios años trabajaba como cuidacoches en la zona. Vecinos señalaron además que solía recibir asistencia y ayuda de vecinos.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica junto a autoridades judiciales para establecer las circunstancias de la muerte.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión