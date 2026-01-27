La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, durante acciones de fiscalización catastral realizadas en la Costa Atlántica, entre las localidades de Pinamar y Cariló, detectó 110.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar correspondientes a más de 200 viviendas de alta gama y 25 edificios.

Según detalló el organismo, las propiedades figuraban como terrenos baldíos tanto en urbanizaciones cerradas como en zonas abiertas, pese a tratarse de desarrollos inmobiliarios de elevado valor económico.

Entre los casos relevados se identificaron irregularidades reiteradas en countries y conjuntos inmobiliarios como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura. En estos sectores, ARBA observó una conducta sistemática: las construcciones se regularizan únicamente cuando se realizan operativos de control, a pesar de tratarse de emprendimientos de alta gama.

También se detectó un edificio de categoría en el centro de Pinamar, de nueve pisos, con departamentos de hasta tres ambientes, cocheras en subsuelo, locales comerciales en planta baja y terraza con vista panorámica, que tenía 6.900 m² construidos sin declarar y figuraba como baldío en los registros catastrales.

En la misma localidad, un edificio de cuatro pisos ubicado en la zona de La Frontera acumulaba 2.000 m² sin declarar. En ambos casos, ARBA notificó a las personas responsables para que regularicen su situación fiscal.

De acuerdo con publicaciones de venta, el valor de mercado del metro cuadrado en estos desarrollos supera en promedio los 2500 dólares, lo que evidencia la alta capacidad contributiva de quienes omitieron declarar las mejoras edilicias.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostuvo el objetivo es “combatir la evasión empezando por los sectores de mayor capacidad económica. No se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria para que quienes más tienen, aporten lo que corresponde”. Además, agregó: “Cuando se detectan construcciones de lujo declaradas como baldíos, se está afectando la equidad del sistema y perjudicando al conjunto de quienes sí cumplen, algo a todas luces injusto”.

Girard remarcó que la Provincia mantiene una política de fiscalización inteligente que combina presencia territorial y herramientas tecnológicas, y subrayó: “Recaudar con progresividad es clave para financiar la inversión pública en escuelas, hospitales, rutas y servicios que benefician a toda la comunidad”.

Por último, desde ARBA destacaron la creación de M2, una nueva herramienta desarrollada por el organismo que incorpora inteligencia artificial para detectar metros cuadrados construidos que no figuran en el catastro. El sistema estará operativo en los próximos meses y permitirá agilizar la regularización de construcciones no declaradas y fortalecer la fiscalización del impuesto inmobiliario.