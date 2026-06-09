Hallaron marihuana y cocaína en poder de un interno de la cárcel de Batán
Durante una requisa de rutina en la Unidad Penal N° 15, personal penitenciario secuestró drogas entre las pertenencias de un recluso de 25 años. La Fiscalía de Estupefacientes inició una causa por tenencia de estupefacientes.
Un interno de 25 años de la Unidad Penal N° 15 de Batán fue imputado por tenencia simple de estupefacientes luego de que personal del Servicio Penitenciario Bonaerense encontrara marihuana y cocaína durante una requisa de rutina.
Según se informó, los agentes secuestraron un envoltorio que contenía 29,1 gramos de marihuana y otro con 5,5 gramos de cocaína que se encontraban entre las pertenencias del detenido.
Tras el hallazgo, se realizaron los test orientativos correspondientes, que confirmaron que las sustancias eran cannabis y clorhidrato de cocaína.
La Fiscalía de Estupefacientes tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de formación de causa al interno por el delito de tenencia simple de estupefacientes.
Mientras tanto, la investigación continúa para determinar cómo ingresaron las sustancias a la unidad penitenciaria y cuál era su destino dentro del establecimiento carcelario.
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