Un interno de 25 años de la Unidad Penal N° 15 de Batán fue imputado por tenencia simple de estupefacientes luego de que personal del Servicio Penitenciario Bonaerense encontrara marihuana y cocaína durante una requisa de rutina.

Ads

Según se informó, los agentes secuestraron un envoltorio que contenía 29,1 gramos de marihuana y otro con 5,5 gramos de cocaína que se encontraban entre las pertenencias del detenido.

Tras el hallazgo, se realizaron los test orientativos correspondientes, que confirmaron que las sustancias eran cannabis y clorhidrato de cocaína.

Ads

La Fiscalía de Estupefacientes tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de formación de causa al interno por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar cómo ingresaron las sustancias a la unidad penitenciaria y cuál era su destino dentro del establecimiento carcelario.

Ads

Puede interesarte