Después de seis días sin novedades, familiares confirmaron que fue localizada en el conurbano bonaerense una mujer que permanecía desaparecida desde el domingo. La joven, de 26 años y oriunda de Mar del Plata, había salido junto a su madre y su hermano menor para visitar a su abuela. Según la denuncia, salió de la casa cerca de las 2 de la madrugada diciendo “ahora vuelvo”, pero nunca regresó.

Durante ese período, ni sus familiares ni amigos pudieron contactarla: no contestaba llamadas ni mensajes, lo que generó una creciente angustia en su entorno. Este mediodía, el círculo íntimo informó que la joven había sido hallada y pudo ser restituida a sus seres queridos.

Su hermana agradeció públicamente a la Fiscalía 3, a la comisaría local y a la DDI de San Martín por el acompañamiento durante la investigación, y también a todas las personas que difundieron la búsqueda. En medio del alivio, expresaron su gratitud colectiva: su aparición puso fin a días de incertidumbre y temor.

