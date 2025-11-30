Hallaron en buen estado a la joven marplatense desaparecida en San Martín
Su hermana agradeció públicamente a la Fiscalía 3, a la comisaría local y a la DDI de San Martín.
Después de seis días sin novedades, familiares confirmaron que fue localizada en el conurbano bonaerense una mujer que permanecía desaparecida desde el domingo. La joven, de 26 años y oriunda de Mar del Plata, había salido junto a su madre y su hermano menor para visitar a su abuela. Según la denuncia, salió de la casa cerca de las 2 de la madrugada diciendo “ahora vuelvo”, pero nunca regresó.
Durante ese período, ni sus familiares ni amigos pudieron contactarla: no contestaba llamadas ni mensajes, lo que generó una creciente angustia en su entorno. Este mediodía, el círculo íntimo informó que la joven había sido hallada y pudo ser restituida a sus seres queridos.
Su hermana agradeció públicamente a la Fiscalía 3, a la comisaría local y a la DDI de San Martín por el acompañamiento durante la investigación, y también a todas las personas que difundieron la búsqueda. En medio del alivio, expresaron su gratitud colectiva: su aparición puso fin a días de incertidumbre y temor.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión