Una pareja de turistas que recorría la zona sur de los acantilados de Santa Clara del Mar realizó un descubrimiento inesperado el último sábado: una gran esfera ósea, de tono anaranjado, sobresalía de un sedimento verdoso. “Les llamó la atención el tamaño y el color. Se comunicaron con el museo local y con nosotros en el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, y nos acercamos para evaluar el hallazgo”, explicó a El Marplatense el paleontólogo Matías Taglioretti.

Tras una primera inspección el mismo sábado, el equipo regresó el domingo para analizar mejor la situación y finalmente el lunes concretó el rescate con la participación de colaboradores y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Paleontología del Instituto 194 de Miramar. “Logramos extraer la pieza completa y confirmamos que se trataba de un fémur de grandes dimensiones”, detalló el especialista.

El estudio preliminar determinó que el hueso pertenece a un Megatherium, uno de los representantes más emblemáticos de la megafauna sudamericana. “Estamos hablando de un animal que pesaba entre 4.000 y 5.000 kilos, medía unos seis metros de largo y, erguido sobre sus patas traseras, podía alcanzar los cuatro metros y medio de altura”, describió Taglioretti. Se trataba de un gran herbívoro, con pocos molares de crecimiento continuo que le permitían soportar el desgaste provocado por pasturas abrasivas.

El material recuperado corresponde a un fémur derecho muy completo y en excelente estado de conservación. “Se observan con gran detalle las inserciones musculares y los puntos de anclaje de ligamentos, algo que no siempre ocurre. Eso nos va a permitir estudios anatómicos más precisos”, indicó el paleontólogo, quien remarcó que los hallazgos de megaterios en la costa no son frecuentes, aunque existen antecedentes en la región.

La pieza fue trasladada al Museo Scaglia para su preparación y análisis, y posteriormente será remitida al Museo Pachamama de Santa Clara del Mar, institución a la que corresponde el resguardo del fósil por su lugar de procedencia. “Es un aporte significativo al patrimonio paleontológico del sudeste bonaerense y, en particular, de Santa Clara del Mar”, concluyó Taglioretti.