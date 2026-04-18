Un conjunto de versos hasta ahora desconocidos, atribuidos a Federico García Lorca, fue hallado en un manuscrito que permanecía oculto desde hace décadas. El descubrimiento generó gran repercusión en el ámbito cultural, ya que podría sumar una nueva pieza al legado del reconocido poeta español.

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Estos son los versos que se le atribuyen a Federico García Lorca:

"Canto,

​El reloj cuenta maquinalmente las horas,

​Da lo mismo las siete que las doce,

​Ya no estoy aquí,

​Es la señal de carne que dejé al irme

​Para saber mi sitio al regresar"

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Según trascendió, el texto habría estado guardado entre documentos personales y fue identificado recientemente por especialistas, quienes advirtieron similitudes en el estilo, la temática y el lenguaje característico del autor. El contenido, de tono íntimo y emocional, refuerza los rasgos más distintivos de su obra.

El manuscrito habría sido conservado en el ámbito privado, lo que explica por qué no había sido difundido anteriormente. A partir de este hallazgo, expertos iniciaron estudios para confirmar su autenticidad mediante análisis caligráficos y comparaciones con otros escritos del poeta.

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El descubrimiento no solo despierta interés entre investigadores, sino también entre lectores y admiradores de la literatura española, que ven en estos versos una oportunidad para profundizar en el universo creativo de Lorca.

De confirmarse su autoría, el poema se sumaría a la extensa producción del escritor, asesinado durante la Guerra Civil española, cuya obra continúa generando impacto y nuevas lecturas a nivel mundial.

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