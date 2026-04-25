Un cuerpo completamente carbonizado fue hallado esta madrugada en el barrio José Hernández. Se esperan los resultados de la autopsia, que se realizará a las 16:00, para determinar su identidad aunque sus familiares aseguran haberlo reconocido.

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El terrible hallazgo se dio alrededor de las 02:30, en Juan B. Justo al 8400, por familiares que lo buscaban y dieron aviso a la Policía, en un caso que es investigado por la fiscal Florencia Salas.

Según trascendió, fueron los propios familiares quienes, en el marco de la búsqueda, encontraron el cadáver y alertaron a las autoridades, lo que dio inicio a un operativo en el lugar.

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La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que dispuso las primeras medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

En ese contexto, la autopsia fue programada para hoy a las 16:00, y será determinante para confirmar la identidad de la víctima y establecer las causas de la muerte.

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De acuerdo a fuentes extraoficiales, la persona fallecida tendría amplios antecedentes delictivos.