En las barrancas del Río Paraná, el tiempo dejó una señal que esperó milenios para salir a la luz. Durante una expedición realizada en agosto de 2025 en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, un equipo de especialistas confirmó el hallazgo de restos fósiles pertenecientes a una megafauna que habitó la región hace más de 10 mil años.

El trabajo fue encabezado por el antropólogo Andrés Gil, docente de la Universidad Nacional de Rosario y responsable del Área de Laboratorio y Colecciones del Museo del Río Paraná. En el terreno, junto a la estudiante Lara Moschettoni y el paleontólogo Raúl Vezzosi —investigador del Conicet—, lograron recuperar un fémur de 53 centímetros articulado con una cadera y dos vértebras. La magnitud de las piezas confirma que pertenecieron a un animal de gran tamaño, aunque la especie exacta todavía es un enigma.

Actualmente, los restos atraviesan un proceso de estabilización y limpieza, etapas fundamentales antes de avanzar con estudios de anatomía comparada que permitan su identificación definitiva. Hasta entonces, el misterio permanece abierto.

Los materiales fueron trasladados al laboratorio del Museo del Río Paraná, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de Puerto General San Martín. Allí permanecerán resguardados hasta que Capitán Bermúdez cuente con un espacio adecuado para su conservación y futura exhibición pública.

No es la primera vez que la zona entrega pistas del pasado profundo. En 2016, en el mismo sector, el equipo había hallado fragmentos de cráneo de un perezoso gigante, lo que refuerza la hipótesis de que las barrancas del Paraná conservan un registro clave para comprender la fauna que habitó el Litoral en el final del Pleistoceno.

Fuente: Infobae