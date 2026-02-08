Foto: Getty Images

Un hombre sudafricano mencionado en una investigación clave sobre corrupción policial fue hallado muerto en una estación de servicio al este de Johannesburgo. Según informó la policía, Wiandre Pretorius, de 41 años, murió tras dispararse con un arma de fuego, en un hecho que ahora es materia de investigación.

Ads

El episodio ocurrió el sábado por la noche en una gasolinera de Brakpan. De acuerdo con el reporte oficial, los agentes encontraron el cuerpo junto a un arma y comenzaron a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido. Testigos indicaron que, minutos antes, Pretorius había mantenido una discusión con su prometida en el lugar.

El nombre de Pretorius había sido mencionado en el marco de la Comisión Madlanga, que investiga redes de corrupción dentro de la policía sudafricana. La comisión fue creada tras denuncias de que organizaciones criminales se infiltraron en fuerzas de seguridad y estructuras del Estado. Una de las causas centrales es el asesinato, en 2022, del testigo Emmanuel Mbense.

Ads

Puede interesarte

En audiencias realizadas el año pasado, un hombre identificado entonces como “Testigo D” declaró que había recibido órdenes para deshacerse del cuerpo de una persona presuntamente torturada y asesinada por policías. Ese testigo, luego identificado como Marius van der Merwe, fue asesinado a tiros tres semanas después de su testimonio. En esa causa, Pretorius —ex reservista policial— fue interrogado y se le confiscaron armas de fuego.

Con la muerte de Pretorius, ya son cuatro las personas fallecidas entre las doce identificadas como de interés en el caso Mbense. Tres de ellas fueron asesinadas en lo que la policía describió como ataques “al estilo ejecución”. Las autoridades investigan si existe un patrón de eliminación interna dentro de una red criminal vinculada a estos hechos.

Ads

Pese a este nuevo episodio, la policía sudafricana aseguró que la investigación sigue en curso y que los arrestos por el asesinato de Mbense son inminentes. Mientras tanto, la muerte de Pretorius profundiza las sospechas sobre el alcance y la violencia de las tramas de corrupción que la Comisión Madlanga intenta desentrañar.

Fuente: BBC