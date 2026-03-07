Un hombre de 35 años fue encontrado sin vida en la vía pública, en un episodio que es investigado como homicidio. El hallazgo ocurrió durante la noche del viernes en el barrio Villa Primera.

Ads

El hecho fue advertido cerca de las 23:50, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida en la calle Río Negro, entre Ricardo Rojas y Joaquín V. González. Al llegar al lugar, efectivos policiales y una ambulancia constataron que el hombre ya había fallecido.

Durante las primeras pericias, los investigadores determinaron que el cuerpo presentaba dos heridas de arma de fuego en el tórax, aparentemente efectuadas a corta distancia, además de una lesión cortante en el cuero cabelludo.

Ads

Puede interesarte

En la escena también se hallaron algunos objetos entre las pertenencias de la víctima, entre ellos una pistola calibre 9 milímetros y un cuchillo, elementos que fueron secuestrados para ser analizados en el marco de la investigación.

El caso quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, titular de la UFI N°6, mientras que personal de Policía Científica y del Gabinete de Homicidios trabajó en el lugar para relevar pruebas y reconstruir lo sucedido.

Ads

Según las primeras hipótesis, el crimen podría haberse producido en medio de un enfrentamiento armado entre la víctima y otra persona, aunque los investigadores analizan cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer la mecánica del hecho. Hasta el momento no hay sospechosos identificados.

