Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida durante la madrugada en la intersección de Juramento y Diagonal Gascón, en el barrio Juramento. El hallazgo se produjo cerca de las 3:30 y dio intervención a efectivos de la comisaría quinta.

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De acuerdo a la información brindada por la fiscal Florencia Salas, el cuerpo presenta al menos dos heridas de arma blanca. Hasta el momento no se logró establecer la identidad de la víctima, ya que no llevaba documentación ni se acercaron familiares o allegados.



Las primeras informaciones no arrojaron datos sobre lo sucedido y no hay testigos que hayan presenciado el hecho. “No tenemos nada”, indicaron desde la fiscalía en relación al estado inicial de la investigación.

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La autopsia fue fijada para las 14:30 y se espera que permita avanzar en la determinación de las causas de la muerte y aportar elementos clave para la investigación. Mientras tanto, continúan las tareas en la zona.

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