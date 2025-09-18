A siete años del femicidio de Leila Rodríguez, la joven de 24 años que fue asesinada por su exnovio y padre de su hija en la provincia de San Juan, su mamá denunció que hackearon la cuenta de Facebook de su hija y subieron fotos provocativas.

La reciente actividad en las redes sociales de Leila para su familia es una burla macabra del femicida desde la cárcel. “La perpetua la llevamos nosotros”, dijo Paula Morales, madre de la víctima.

“Todos los días sufrimos la pérdida de nuestras hijas y que vengan ahora y hagan esto es tremendo. Que me escriban y me digan que mi hija está en línea es muy doloroso, porque hasta hoy la sigo esperando. Es una mezcla de rabia, bronca y asco. Necesitamos tranquilidad”, agregó quebrada la mujer.

La familia de la joven asesinada en 2018 en San Juan exigió protección frente a la violencia digital. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan).

La familia de Leila no descarta que detrás del hackeo esté Esteban Pacheco, el femicida condenado, o alguien de su entorno, y reclamó protección frente al hostigamiento digital.

Hostigamiento desde la cárcel: otros casos

El caso de Leila no es el único. Laura Requena, mamá de Brenda Requena — asesinada en 2019 —, contó que aunque el femicida Diego Álvarez fue condenado a perpetua, desde el Servicio Penitenciario sigue provocando. “Suele poner ‘Me Gusta’ en los posteos donde recuerdo a mi hija”, denunció.

Por su parte, Anabela Recabarren, madre de Thalía Recabarren — víctima de femicidio en 2016 —, reveló que aún hoy recibe llamadas anónimas.

“Le llaman, atiende y no habla nadie. Solamente se escucha a alguien que respira del otro lado, del mismo modo en que pasaba cuando todavía no encontraban el cuerpo de la chica”, detalló Victoria Villalón, referente de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio, y apuntó: “El hostigamiento empieza durante los juicios y continúa con los femicidas sentenciados”.

Las familias exigen respuestas. Villalón explicó que buscan reunirse con el nuevo director del Penal de Chimbas, Carlos Suárez, para pedir que los femicidas no tengan acceso a teléfonos en prisión. “Además, queremos que los jueces de Ejecución Penal nos den una respuesta al respecto”, reclamó.

Fuente: TN