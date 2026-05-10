El pasajero relató que la vida en el barco continuó con relativa normalidad pese a los casos detectados. El buque finalmente llegó a Tenerife en medio de un amplio operativo sanitario internacional.

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Carlos Ferello, el único argentino que permanece a bordo del crucero MV Hondius, brindó detalles sobre cómo transcurrieron los últimos días dentro de la embarcación afectada por un brote de hantavirus que ya dejó varias víctimas fatales y mantiene en alerta a autoridades sanitarias de distintos países.

El hombre explicó que, pese a la preocupación generada por la situación, gran parte de los pasajeros continuó realizando actividades habituales dentro del barco. “Hacíamos vida normal”, sostuvo al describir la convivencia a bordo durante la travesía, mientras avanzaban los controles médicos y el monitoreo epidemiológico.

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El crucero había partido desde Ushuaia a comienzos de abril para realizar una expedición por la Antártida y distintas islas del Atlántico Sur. Con el correr de los días comenzaron a detectarse casos compatibles con hantavirus, incluido el denominado virus Andes, una de las pocas variantes capaces de transmitirse entre personas en determinadas circunstancias.

La situación sanitaria provocó preocupación internacional luego de confirmarse varias muertes vinculadas al brote y múltiples casos sospechosos entre pasajeros de distintas nacionalidades. Durante parte del viaje, el barco permaneció sin autorización para desembarcar mientras organismos de salud evaluaban los protocolos a seguir.

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Finalmente, el MV Hondius llegó a Tenerife, en las Islas Canarias, donde se montó un operativo especial para evacuar y controlar médicamente a quienes seguían a bordo. Según relató Ferello, durante el viaje hubo seguimiento sanitario constante, aunque intentaban mantener cierta calma dentro de la embarcación frente a la incertidumbre generada por el brote.

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