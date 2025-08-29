El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la gratuidad del servicio público de pasajeros los días 7 de septiembre y 26 de octubre, fechas en las que se desarrollarán las elecciones provinciales y nacionales.

La medida, oficializada mediante una resolución provincial, abarca los servicios urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, con el objetivo de garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a sus lugares de votación.

El ministro de Transporte, Martín Marinucci, explicó: “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte."

Desde la cartera provincial invitaron a los municipios a adherir a la medida, reafirmando el compromiso con el acceso universal al sufragio y con el fortalecimiento de la democracia.

