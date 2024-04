El boxeo en Mar del Plata vuelve a tener una cita imperdible. Este sábado desde las 18 horas con exhibiciones y un largo cronograma, se realizará un festival de boxeo que tendrá como sede el Polideportivo del Barrio Las Heras (Fortunato de la Plaza 8438).

Además de 16 peleas amateurs, el combate central será el que protagonicen Santiago Sánchez y Julio Prin en una revancha de lo que fue en su momento el estreno dentro del campo rentado para el marplatense. El 25 de noviembre del año pasado en la Sociedad de Fomento del Barrio Regional, el joven de 22 años se enfrentó con el bahiense y el combate apenas duró un par de minutos. Fue KO en la primera vuelta y quedó la necesidad de una revancha flotando en el aire.

Esa posibilidad se dará este sábado en el único combate profesional de la noche que se llevará adelante en medio del desarrollo de las peleas amateurs programadas para el evento. Cabe recordar que además, Sánchez se presentó en la FAB el 10 de febrero de este año donde venció por puntos en fallo unánime a Enzo Bahiano Muñoz por lo que su récord actual es 2-0. Por su parte, Prin tiene 1 triunfo y 3 derrotas dentro del campo rentado.

El inicio se dará a las 18 horas con exhibiciones y desde la 20 será el momento de las presentaciones amateurs donde, además de los boxeadores locales se presentarán deportistas de Necochea, Mar de Ajó y Villa Gesell. Las entrada se podrán conseguir en el evento a un valor de 3 mil pesos.

COMBATES AMATEURS

Jonathan Antúnez (Talcahuano) vs. Yair Florentini (Gallos Team) - 56 kgs.

Gerónimo O´Brien (Hnos Ruiz) vs. Brandon Fernández (Tiburona Box) - 69 kgs

Nicolás Amaya (Monkey Box) vs. Mateo Boero (Necochea) - 58 kgs.

Franco Acosta (Rambla Box) vs. Rubén Caballero (Talcahuano) - 69 kgs.

Thiago Gómez (Monkey Box) vs. Máximo Rodríguez (Necochea)

Nazareno Rodríguez (Gallos Team) vs. Pablo Quintanilla (Tiburona Box - Villa Gesell) 69 kgs.

Micaela Aguilar (Aguilar Box) vs. Rocío Prada (Necochea) 56 kgs.

Armando Acosta (Rambla Box) vs. Alan Lahorca (Necochea) 90 kgs.

FONDO PROFESIONAL

Santiago Sánchez (Mar del Plata) vs. Joel Prin (Bahía Blanca) - Peso Pluma - 6 rounds

Bautista Villar (Mitre Box) vs. Luis Benítez (Tiburona Box - Villa Gesell) 52 kgs.

Tiziano Comercio (Hnos Ruiz) vs. Dylan Fages (Necochea) 85 kgs.

Mauro González (Rambla Box) vs. Lucas Flores (Monkey Box) - 81 kgs.

Matías Pieres (Monkey Box) vs. Alan Prieto (Necochea) - 60 kgs.

Valentín Suárez (Rambla Box) vs. Jesús Almirón (Meneses Box) 64 kgs.

Luis Retamoso (Aguilar Box) vs. Alex Stanley (Pato Team) 72 kgs.

Ezequiel Décima (Imperio Box) vs. Diego Barrios (Team Sarro - Mar de Ajó)

Jonathan Rodríguez (Necochea) vs. Juan Manuel Albornoz (Hnos Ruiz) 64 kgs.