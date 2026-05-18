Habrá reducción de carriles por trabajos de señalización en Beruti
Las tareas se realizarán este martes por la mañana y desde el Municipio pidieron circular con precaución en la zona.
La Dirección de Tránsito del Municipio informó que este martes 19 de mayo se realizarán intervenciones de señalización vial sobre calle Beruti, entre Teodoro Bronzini y Uruguay, por lo que habrá reducción de carriles en ese sector.
Los trabajos se llevarán adelante entre las 8 y las 12, período en el que se verá afectada parcialmente la circulación vehicular.
Desde el área solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial durante las tareas.
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