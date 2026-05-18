La Dirección de Tránsito del Municipio informó que este martes 19 de mayo se realizarán intervenciones de señalización vial sobre calle Beruti, entre Teodoro Bronzini y Uruguay, por lo que habrá reducción de carriles en ese sector.

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Los trabajos se llevarán adelante entre las 8 y las 12, período en el que se verá afectada parcialmente la circulación vehicular.

Desde el área solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial durante las tareas.

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