Pablo Laurta, fundador del colectivo “Varones Unidos” y acusado de un doble femicidio, del secuestro de su hijo y del asesinato de un remisero, fue trasladado este miércoles desde la ciudad entrerriana de Gualeguaychú hacia los tribunales de Concordia para ser indagado por los crímenes que conmocionaron al país.

Durante su traslado, y por primera vez desde su detención, Laurta habló brevemente ante la prensa y lanzó una frase que causó indignación: “Todo fue por justicia”. El detenido evitó responder preguntas adicionales y fue rápidamente ingresado bajo un fuerte operativo de seguridad.

Según la investigación, Laurta habría asesinado a su expareja y a una amiga de ella antes de huir con su hijo, que luego fue encontrado sano y salvo. En su fuga, también habría matado a un remisero para continuar su escape en el vehículo de la víctima.

Fuentes judiciales confirmaron que el acusado será indagado en las próximas horas en la fiscalía de Concordia, donde se esperan definiciones clave sobre la imputación formal y su situación procesal. El Ministerio Público Fiscal analiza además incorporar nuevas pruebas y testimonios.

El caso generó una fuerte repercusión social por el vínculo de Laurta con el grupo “Varones Unidos”, un espacio señalado por promover discursos misóginos y de odio hacia las mujeres. Colectivos feministas y organizaciones sociales exigieron que la investigación avance “con perspectiva de género y sin privilegios”.

La causa continúa en desarrollo, mientras la Justicia define los próximos pasos en uno de los episodios más violentos y conmocionantes del año.

Fuente: Noticias Argentinas