Hay más de tres videos que muestran el momento en el que muere Lucas Larroque.

Se conoció un nuevo video del crimen ocurrido a la salida de un boliche en Estación Chapadmalal, donde fue asesinado a golpes Lucas Larroque. Las imágenes se suman a otros registros fílmicos que ya forman parte de la causa y muestran los instantes finales del ataque.

“Vi cómo moría Lucas”, dijo Rocío, su pareja, al relatar cómo vivió los últimos minutos antes del brutal desenlace. Según contó en declaraciones televisivas, todo comenzó cuando su hija intentó defender a una amiga que estaba siendo agredida afuera del pub. “Mi hija se metió a sacarla porque le estaban pegando. El papá de la menor le pegó una trompada a mi hija y ahí me metí yo”, explicó.

Rocío recordó que advirtió a Lucas sobre la situación segundos antes del golpe fatal. “Vi que este hombre me quería pegar y le dije: ‘Lucas, me quiere pegar’. Eso fue lo último que le dije. Ahí vi cómo le pegaron una trompada en la cara y cayó en seco”, relató, visiblemente conmocionada.

La mujer aseguró que en uno de los videos se observa la secuencia completa del ataque. “Antes de que yo salga corriendo, le dan la última patada. Después lo peor fue que le dijeron al agresor que se vaya a cambiar”, afirmó.

Además, cuestionó la demora en la asistencia médica. “Yo pensé que la ambulancia había tardado 10 o 20 minutos, pero cuando tomaron el tiempo fueron casi 45”, señaló. Este medio consulto con el SAME para cerciorar estas declaraciones y ante esto dijeron que la ambulancia tardo 3 minutos en llegar y antes de las 7 estaba en el HIGA.

La causa sigue avanzando con el análisis de los registros fílmicos y los testimonios, mientras el caso continúa generando conmoción en la ciudad y en todo el país.