El sábado a la mañana, Laura Sánchez y su hija Ema Bondaruk, de 16 años, habían discutido porque la adolescente había llevado a la casa a un compañero sin avisarle. Dos días antes, ese chico había viralizado un video íntimo sin el consentimiento de ella. Laura salió a hacer las compras y cuando regresó una hora después, su hija se había quitado la vida.

Ema se había cambiado de colegio hacía menos de seis meses. A principio de año, su familia decidió que pasara del colegio Sendas Verdes de Ministro Rivadavia -al que iba su novio- al colegio Mariano Moreno de Longchamps, la localidad bonaerense en la que siempre vivieron. Según contó su mamá a TN, se adaptó rápido y hasta se hizo nuevas amigas.

El domingo 18 de agosto Ema y su novio decidieron tomarse un tiempo. Apenas una semana pasó entre la ruptura y el sábado en que Ema decidió quitarse la vida.

La mamá de Ema quiso aclarar que el exnovio no estuvo involucrado en el suicidio de su hija: “Es un sol de persona, quiero pedir que no se esté hablando de que fue él, como apareció en un tuit, porque está destruido y no tiene por qué bancarse esto. Quiero que quede claro que no fue él, que el de video no era él”.

La viralización sin consentimiento de un video íntimo

Según pudo reconstruir TN con el relato de familiares y amigos, el jueves por la tarde Ema llegó a su casa con un compañero de colegio de 14 años. Estuvieron juntos y el chico grabó un video que unos minutos después le envió a un amigo. A las pocas horas las imágenes se habían difundido por todo el colegio.

“Yo me enteré el viernes al mediodía, me llamaron del colegio para avisarme. A la mañana se fue bien al colegio, estaba contenta porque le iban a sacar la foto grupal y después pasó lo del video, que lo habría difundido un amigo del chico”, contó su mamá.

La madre de la víctima contó que su hija trató de evitar el tema, aunque la vio “muy afectada”: “Siguieron difundiéndolo. Ella pidió que pararan. Yo pude entrar a su Instagram y nadie paró”.

Laura aseguró que el video fue difundido sin el aval de la adolescente de 16 años: “El video salió a la luz sin el consentimiento de ella”.

Ema regresó a su casa durante la tarde de ese viernes, luego de atravesar toda una jornada en el colegio cuando todos sus compañeros tenían un video íntimo suyo. Apenas cruzaron palabras sobre el tema en la familia.

“Estaba abatida, tenía una vergüenza terrible. Me dijo que el chico había viralizado el video y que su exnovio se había enterado. Estaba muy preocupada porque estaban distanciados. El problema en todo esto fue la viralización del video”, dijo la mamá de la víctima, quien esperó al sábado para charlar sobre el tema.

Laura relató a TN que no retó a su hija por el video: “Le pregunté por qué había entrado alguien a casa sin permiso. Era alguien que no conocíamos”.

Allí, esgrimió una frase que todavía le retumba en su cabeza: “Mirá si te mata, si te deja muerta y se va, y nosotros no sabemos ni quién es”. “Ay, mami, no entendés porque tu adolescencia fue distinta”, fue la respuesta de Ema.

“Yo le pregunté por qué se filmó y no me terminó de decir. Me dijo ´no me filmé´, pero yo perdí el hilo y no recuerdo si dijo que fue con su consentimiento o sin”, explicó la madre sobre el cierre de esa conversación.

Laura salió a comprar a las 12.30 de ese sábado, minutos después de la charla con Ema. Su hija le abrió la puerta a la empleada de limpieza media hora después y a las 13, cuando ella llegó, la encontró muerta. “Fue un arrebato, algo que no pudo sostener”, sentenció.

Las disculpas del adolescente, el comunicado de los compañeros y el rol del colegio

Pocas horas después de que se confirmara la muerte de Ema, dos de los involucrados salieron a pedir disculpas a través de las redes sociales. Redes que luego cerraron por la infinidad de comentarios que recibieron.

“Los chicos de la edad de Ema estaban enojados con el pibe, yo hasta que publicó ese pedido de disculpas no lo culpaba porque entendía que era un chico de 14 años. Pero no puede ser lo que escribió”, dijo la mamá de la víctima sobre la historia de Instagram que subió el joven.

Laura Sánchez contó que los padres del involucrado no la llamaron nunca y reveló que el chico tampoco se comunicó, a diferencia de otros compañeros de su hija que no conocía y que le enviaron sus condolencias.

Pese a todo eso, no guarda rencor: “No sé si el pibe podrá volver al colegio con la condena social que tiene. Yo no voy a pedir que lo condenen”.

En ese contexto, la mamá de la víctima apuntó contra un comunicado que publicaron algunos alumnos del curso del colegio de Ema donde aseguran que la adolescente de 16 años “tomó esta irreparable decisión no solo por el video, tenía problemas personales”. El texto lleva la firma de 4° Sociales y 6to -el curso de Ema- y fue difundido por las redes.

“No sé quién fue el primero que puso la firma ahí, pero Ema estaba hace seis meses en ese colegio y nadie puede hablar de ella porque no la conocen. Todos los adolescentes del mundo tienen problemas sin resolver”, respondió Laura, molesta por el comunicado. TN intentó comunicarse con la escuela, pero no obtuvo respuesta.

Laura explicó que su hija “iba a terapia como cualquier otra persona” y aclaró que “tenía problemas de adolescentes”. “No era una piba que mostrara perturbaciones como trastornos alimenticios, ni había tenido ningún intento de suicidio”.

La mamá reveló que el director del colegio nunca la llamó: “Nunca hablé con él, siempre me llamó la secretaria. Ella me llamó el viernes para avisarme sobre lo del video y el sábado para preguntarme si los rumores del suicidio eran ciertos”.

“El colegio de Ema fue un desastre, no sé si van a tomar alguna medida. Estimo que se pueden escudar en que los celulares son parte de la vida privada y que ellos no tienen injerencia sobre el dispositivo. Tampoco esto ocurrió en el colegio”, dijo Laura.

En ese sentido, agregó: “A esta altura no me interesa. Lo único que hice fue ir a la mañana del lunes a pedir que nos guardaran la foto que se sacó ese viernes. Es el recuerdo de su última foto viva”.

