La madre de la joven de 18 años que fue hallada sin vida en una zanja de La Plata se quebró al relatar su dolor y pidió justicia. Eugenia Carril, quien estudiaba en la facultad, desapareció el viernes por la noche cuando regresaba a su casa y fue localizada al día siguiente con evidencias de que fue atropellada por un auto cuyo conductor escapó del lugar.

La mamá, entre lágrimas, advirtió que si el responsable hubiera estado libre “ayer fue mi hija, mañana puede ser otra”, en un llamado para que se investigue y castigue el hecho.

La familia relató que ese viernes Eugenia se tomó un colectivo para volver a casa, pero como era tarde eligió una línea que la dejó más lejos; cuando no llegó, la buscaron sin éxito hasta que la policía informó del hallazgo de su cuerpo y su mochila.

Tras casi dos días prófugo, el sospechoso Julio Cornelio Guerra Torres se presentó ante la policía y quedó detenido; la camioneta con la que se cree que embistió a la joven también fue secuestrada mientras la Justicia avanza con la causa.

