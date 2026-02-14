La influencer de 82 años, Mónica Mancini, usó sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo que recibió tras el brutal robo que sufrió en su casa de San Isidro el pasado 9 de enero, un episodio que describió como “muy feo” pero del cual aseguró estar bien físicamente.

Mancini, conocida en Instagram como @moni.datadeabuela por compartir recetas y consejos de vida, publicó que lo ocurrido, que había dado vuelta en los medios, “lamentablemente es real” y expresó su gratitud por las muestras de cariño de sus seguidores. Dijo que se tomó un tiempo para sí misma y su familia, pero adelantó que volverá a publicar contenido pronto.

El violento asalto se produjo en su vivienda de Martínez cuando tres delincuentes entraron a la fuerza y la atacaron, burlando rejas y amenazándola con frases intimidantes, según registros de una cámara de seguridad. Los ladrones le robaron dinero, joyas y accedieron a sus cuentas, y luego huyeron.

La investigación determinó que el golpe fue planeado y coordinado desde una cárcel bonaerense por el líder de una banda criminal, que dio indicaciones a los atacantes mediante una videollamada.

