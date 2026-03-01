El padre de Kim Gómez, Marcos Gómez, se expresó después de que el Congreso de la Nación aprobara el nuevo Régimen Penal Juvenil, que incluye la reducción de la edad de imputabilidad penal, y aseguró que la sanción de esta ley le da “algo de tranquilidad” tras la terrible pérdida de su hija.

Ads

Marcos decidió estar en el Congreso durante la votación en lugar de asistir a la última audiencia del juicio por el asesinato de Kim, que ocurrió hace un año en La Plata y en el que dos menores participaron del ataque que terminó con la vida de la niña de 7 años.

El padre de la niña explicó que fue una decisión difícil y que le pidió perdón a su hija por no estar presente en la audiencia, pero que sentía que apoyar la ley en Diputados era lo correcto. Contó que puso el corazón en este proceso porque quería que lo que le pasó a Kim “no quede sin respuesta”.

Ads

Expresó también que aunque la nueva norma no soluciona todos los problemas relacionados con la inseguridad, marcará consecuencias legales más claras para los menores de 14 años que cometan delitos graves, y afirmó que eso ayuda a “dar poder a las víctimas para tener justicia”.

Gómez reconoció que la vida le puso un propósito que nunca quiso, pero que ahora se siente “muy tranquilo” al ver que se logró este cambio legal. En cuanto al juicio, señaló que la única forma de buscar justicia por Kim es confiar en que el proceso llevará a una condena significativa para el principal acusado.

Ads

El tribunal que juzga el caso informó que un adelanto del veredicto se conocerá el miércoles próximo, y que la condena definitiva será dada a conocer el 16 de marzo.