Facundo , hijo de Martín Demichelis, hizo un conmovedor descargo en redes sociales revelando cómo descubrió su verdadera identidad.

En sus palabras, dijo: “Soy el primogénito bastardo de Martín Demichelis”. Según relató, fue en 2019 cuando su madre, Patricia Del Bianco, le confesó la verdad sobre su paternidad. A partir de ahí, Demichelis y él empezaron a reconstruir un vínculo que había estado ausente. Facundo compartió que, aunque la relación fue inicialmente a distancia, comenzaron a estrechar lazos cuando Demichelis se instaló en Argentina como entrenador: “Martín se hizo cargo, y no solo de mí, sino también de que conociera a mis hermanos y a Evangelina”.



Sobre su relación con Anderson, Facundo destacó su calidez, diciendo: “Evangelina me trata con mucho cariño, como si me conociera de toda la vida”. En cuanto a su experiencia personal, confesó que la parte más difícil fue vivir con la incertidumbre: