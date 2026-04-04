El ex funcionario Fernando Massaccesi rompió el silencio luego de haber sido desplazado de su cargo por decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de la controversia por la toma de un crédito hipotecario. En sus declaraciones, defendió su gestión y sostuvo que todas sus acciones se realizaron dentro del marco legal vigente, remarcando que no hubo incompatibilidades ni irregularidades en el procedimiento.

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Además, expresó su malestar por la forma en la que se resolvió su salida, al tiempo que lamentó el desenlace de la situación. Según planteó, su desempeño estuvo orientado a cumplir con los objetivos del área y aseguró que deja el puesto con la tranquilidad de haber actuado correctamente. Por su parte, desde el entorno de Pettovello consideran que la decisión responde a criterios de transparencia y responsabilidad en la función pública.

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