Leandro Arevalo es el fiscal designado que investiga el crimen ocurrido a la salida de un boliche en Batán confirmó este lunes que la muerte de Lucas Nahuel Larroque, de unos 30 años, fue consecuencia directa de golpes en el cráneo y no de la caída posterior, y sostuvo que el hecho fue calificado como homicidio con alevosía.

Según explicó el funcionario judicial, todo se inició durante una pelea en la que intervinieron familiares del hoy imputado. En ese contexto, la hija de la pareja de Larroque estaba siendo agredida y él intentó mediar para frenar la situación. “Cuando intenta separar, es sorprendido y golpeado con una patada en la cabeza”, detalló el fiscal.

De acuerdo a las imágenes incorporadas a la causa, el agresor le habría aplicado una segunda patada cuando la víctima ya se encontraba en el suelo, lo que terminó siendo determinante. “Lo que tenemos hasta ahora del cuerpo médico es un paro cardíaco producto de los golpes en el cráneo. La caída no es el desencadenante”, aclaró, aunque remarcó que hay que ser cautelosos y esperar los informes definitivos.

El imputado, identificado como Galván, permanece detenido. El fiscal indicó que no tiene antecedentes penales como adulto, aunque sí registra algún procesamiento cuando era menor de edad. Además, una mujer también fue detenida en el marco de la investigación.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y toma de declaraciones, mientras la Justicia avanza para reconstruir en detalle la secuencia del ataque que terminó con la muerte de Larroque.

