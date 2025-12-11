Tras conocerse la noticia de que “Tarde o Temprano”, el ciclo que conduce María Belén Ludueña en la pantalla de Canal 13, llegará a su fin, VisionShow se comunicó con la conductora, quien confirmó en exclusiva que el programa terminará el 31 de diciembre.

Ludueña explicó que en marzo iba a tomarse licencia por maternidad y que el canal ya tenía decidido finalizar el ciclo el 15 de enero. Ante ese panorama, y de común acuerdo con la emisora, pidió que la despedida fuera directamente antes de cerrar el año, propuesta que el canal aceptó. La periodista remarcó que su prioridad actual es su embarazo y que luego atravesará su maternidad antes de evaluar nuevos proyectos.

La conductora aclaró que seguirá siendo empleada de Canal 13 y que, una vez que regrese de su licencia, analizará las distintas propuestas que la señal le ofrezca. También expresó que le gustaría probar otros formatos de conducción, aunque por ahora no piensa en definiciones hasta después del nacimiento de su hijo.

Según pudo saber VisionShow, el programa no obtuvo los resultados esperados en materia de rating, un factor que influyó en la decisión del canal de cerrar el ciclo y dar paso a un nuevo formato. Pese a algunos momentos en los que la audiencia comenzó a repuntar, la señal ya tenía tomada la determinación, sin esperar a que el envío pudiera terminar de instalarse. Este año, en esa misma franja horaria, tres programas distintos tampoco lograron consolidarse, en un segmento históricamente competitivo donde Canal 13 viene enfrentando dificultades desde hace varios años.

Con el final de Tarde o Temprano, el canal prepara una nueva propuesta para ocupar ese espacio en 2026, mientras Ludueña inicia su licencia de maternidad y queda a la espera de definir su futuro televisivo dentro de la señal.

