Un grupo de residentes y empresarios de Cariló prepara la presentación de un proyecto que busca implementar un sistema de estricto control de accesos y patrullaje permanente en la localidad. La iniciativa, considerada ambiciosa y polémica, contempla el alambrado completo de Cariló, especialmente en la frontera sur que limita con Villa Gesell.

La propuesta fue elaborada en conjunto por empresarios, empresas de seguridad y vecinos, con el objetivo principal de “brindar más seguridad” a la zona. La presentación formal del proyecto ante las autoridades locales se espera en los próximos días.

El plan prevé alambrar todo el frente que da a la Ruta Interbalnearia N°11 y la totalidad de la frontera con Villa Gesell; escanear documentos de identidad en todos los accesos, replicando el sistema de barrios privados de Pinamar y Costa Esmeralda; y establecer patrullajes las 24 horas con móviles privados y vehículos 4×4.

Además, el denominado Programa Complementario de Seguridad dejaría habilitadas solo cuatro entradas: una sobre el límite de Cariló, otra desde Ostende, una tercera en el límite con Valeria del Mar y el acceso principal por la calle Bunge.

El conflicto entre Cariló y Villa Gesell tiene larga data y suele intensificarse durante la temporada de verano, cuando desde Pinamar se responsabiliza a la ciudad vecina por hechos de inseguridad.

En el 2000 ya se había planteado un proyecto similar: el entonces responsable de Seguridad, Armando Toniolli, propuso cercar la localidad con un alambre olímpico y tres hilos de púas. La iniciativa fue rechazada por los vecinos y el intendente de aquel momento, Blas Altieri, quien la calificó como “más adecuada para un country que para un municipio”.

Fuente: con información de DIB