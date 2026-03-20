Habilitaron tres semáforos en la avenida Jorge Newbery
Los dispositivos incluyen señalización peatonal y vehicular, con demarcación horizontal y obras de infraestructura. Buscan ordenar el tránsito en un sector clave del sur de la ciudad.
El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) informó que quedaron operativos los nuevos semáforos instalados sobre la avenida Jorge Newbery, entre la calle Bahía Thetis y el acceso a barrios cerrados, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar el flujo vehicular.
La intervención contempló la instalación de tres dispositivos: dos semáforos vehiculares y uno peatonal. Los equipos para el tránsito automotor funcionan en dos tiempos, permitiendo tanto la circulación lineal como las maniobras de giro para retome, con la correspondiente señalización reglamentaria.
Previo a su puesta en marcha, el Departamento de Ingeniería de Tránsito ejecutó las obras de infraestructura necesarias, que incluyeron el tendido de cableado subterráneo y la instalación de buzones técnicos. Además, se realizaron tareas de demarcación de isletas para mejorar su visibilidad y diferenciación respecto de la calzada.
En materia de seguridad vial integral, se incorporó señalización horizontal mediante demarcación en caliente de sendas peatonales, líneas divisorias de carril, líneas de frenado y flechas indicadoras de giro. Según se indicó, en los próximos días se completará la intervención con la instalación de cartelería vertical definitiva en el sector.
Desde el EMVIAL solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución y respetar tanto las indicaciones de giro como los tiempos del semáforo peatonal, a fin de garantizar una circulación segura en este punto clave del sur de la ciudad.
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