El Gobierno nacional autorizó al Ministerio de Economía a modificar el recargo que se aplica sobre el precio del gas para financiar subsidios en zonas con bajas temperaturas.

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La medida se oficializó a través de un decreto que permite aumentar ese cargo hasta un 11,25%, cuando anteriormente el tope era del 7,5%. Este recargo se aplica a todos los usuarios del país y forma parte del precio final del servicio.

Los fondos recaudados se destinan a un fideicomiso que financia tarifas diferenciales en regiones como la Patagonia, la Puna y Malargüe, donde los usuarios reciben descuentos que pueden llegar hasta el 50% en sus facturas.

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Con este cambio, la cartera económica, a cargo de Luis Caputo, también podrá ajustar el nivel del recargo dentro de un margen más amplio, con el objetivo de garantizar el financiamiento del sistema de subsidios.

Desde el Gobierno señalaron que el fondo presenta un déficit y que el esquema anterior no alcanzaba para cubrir la demanda, por lo que se decidió ampliar el margen de actualización.

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Si bien la medida es de carácter administrativo, no se descarta que pueda impactar en las facturas que pagan los usuarios, ya que el recargo forma parte del costo del gas que se distribuye en todo el país.

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