Desde este miércoles comenzó a funcionar un nuevo semáforo en la intersección de General Roca y Patricio Peralta Ramos, uno de los puntos de alto flujo vehicular del frente costero.

La señalización incorpora dos tiempos de circulación: uno habilitado en ambos sentidos y otro exclusivo para el giro a la izquierda, un esquema que ya se aplica en otros cruces de la costa para agilizar y hacer más seguro el tránsito.

En este caso, el giro a la izquierda se realizará desde un carril exclusivo lindero a la vereda, ubicado entre Rodríguez Peña y General Roca. Por ese motivo, se inhabilitó el estacionamiento en ese tramo, medida que ya fue señalizada con cartelería vial y demarcación del cordón en color amarillo.

Los trabajos fueron ejecutados por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado e incluyeron el retiro de delineadores viales, tareas de tuneleado para el cableado subterráneo, demarcación de sendas y cordones, colocación de carteles, y la construcción de bases y buzones.

Además, con la colaboración del área de Alumbrado Público, se instalaron columnas y linternas semafóricas, completando la intervención integral en el cruce.

Desde el Municipio solicitaron a conductores y peatones respetar la nueva señalización y circular con precaución durante los primeros días, hasta que el cambio quede plenamente incorporado a la dinámica habitual del tránsito en la zona.