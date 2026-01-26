Había sido condenado a perpetua, salió en libertad y volvió a atacar: apuñaló a una nena en San Luis
A más de 20 años del femicidio de una adolescente, Diego Domingo Ponce fue detenido otra vez tras un violento ataque contra una menor. Las familias de ambas víctimas reclaman juicio político a la jueza que le otorgó la libertad condicional.
Diego Domingo Ponce, condenado a prisión perpetua por el asesinato de su vecina en 2002, fue detenido nuevamente en San Luis acusado de apuñalar a una nena de 10 años durante un robo. El caso reavivó el debate sobre las excarcelaciones y unificó el reclamo de las familias de ambas víctimas: piden la destitución de la magistrada que lo liberó.
El ataque ocurrió en Santa Rosa del Conlara, apenas tres meses después de que Ponce accediera a la libertad condicional, pese a que debía permanecer detenido al menos hasta 2030. La menor fue apuñalada en el cuello y permanece internada, aunque evoluciona favorablemente tras salir de terapia intensiva.
Un crimen que parecía cerrado y una libertad que volvió a abrir la herida
En julio de 2002, Ponce asesinó a Laura Natalia Chirino, de 17 años, en Villa Mercedes. La Justicia probó que la hostigaba y que el ataque fue cometido con alevosía y ensañamiento. En 2004 recibió perpetua.
Sin embargo, en octubre del año pasado, la jueza de Ejecución Penal Nora Graciela Villegas le concedió la libertad condicional, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal y a condiciones estrictas que no fueron controladas de manera efectiva.
El nuevo ataque y las irregularidades
Según la investigación, Ponce se presentó en una vivienda con el pretexto de pedir agua, confirmó que no había adultos y atacó a la nena, a quien apuñaló mientras exigía dinero. Robó efectivo y huyó creyéndola muerta.
Tras el hecho, la Justicia revocó la libertad, dictó prisión preventiva por 120 días y lo imputó por robo calificado y homicidio criminis causa en grado de tentativa. También se constató que había cambiado de domicilio sin avisar y no cumplía el tratamiento psicológico obligatorio.
Un reclamo que une a dos familias
Las familias de Laura y de la menor atacada impulsan el juicio político a la jueza que autorizó la excarcelación. El gobernador Claudio Poggi anunció que usará “todas las herramientas constitucionales” para evitar que hechos similares se repitan, mientras vecinos se movilizaron para exigir seguridad y justicia.
“La herida se vuelve a abrir. No solo por Laura, sino por lo que pasó ahora”, resumieron los familiares, que reclaman responsabilidades y garantías para que no vuelva a ocurrir.
Fuente: TN
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión