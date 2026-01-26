Diego Domingo Ponce, condenado a prisión perpetua por el asesinato de su vecina en 2002, fue detenido nuevamente en San Luis acusado de apuñalar a una nena de 10 años durante un robo. El caso reavivó el debate sobre las excarcelaciones y unificó el reclamo de las familias de ambas víctimas: piden la destitución de la magistrada que lo liberó.

El ataque ocurrió en Santa Rosa del Conlara, apenas tres meses después de que Ponce accediera a la libertad condicional, pese a que debía permanecer detenido al menos hasta 2030. La menor fue apuñalada en el cuello y permanece internada, aunque evoluciona favorablemente tras salir de terapia intensiva.

Un crimen que parecía cerrado y una libertad que volvió a abrir la herida

En julio de 2002, Ponce asesinó a Laura Natalia Chirino, de 17 años, en Villa Mercedes. La Justicia probó que la hostigaba y que el ataque fue cometido con alevosía y ensañamiento. En 2004 recibió perpetua.

Sin embargo, en octubre del año pasado, la jueza de Ejecución Penal Nora Graciela Villegas le concedió la libertad condicional, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal y a condiciones estrictas que no fueron controladas de manera efectiva.

El nuevo ataque y las irregularidades

Según la investigación, Ponce se presentó en una vivienda con el pretexto de pedir agua, confirmó que no había adultos y atacó a la nena, a quien apuñaló mientras exigía dinero. Robó efectivo y huyó creyéndola muerta.

Tras el hecho, la Justicia revocó la libertad, dictó prisión preventiva por 120 días y lo imputó por robo calificado y homicidio criminis causa en grado de tentativa. También se constató que había cambiado de domicilio sin avisar y no cumplía el tratamiento psicológico obligatorio.

Un reclamo que une a dos familias

Las familias de Laura y de la menor atacada impulsan el juicio político a la jueza que autorizó la excarcelación. El gobernador Claudio Poggi anunció que usará “todas las herramientas constitucionales” para evitar que hechos similares se repitan, mientras vecinos se movilizaron para exigir seguridad y justicia.

“La herida se vuelve a abrir. No solo por Laura, sino por lo que pasó ahora”, resumieron los familiares, que reclaman responsabilidades y garantías para que no vuelva a ocurrir.

Fuente: TN