Luego de que le negaran la libertad condicional a dos de los policías que torturaron, violaron y asesinaron a Natalia Melmann en Miramar, su padre Gustavo habló con Radio Mitre Mar del Plata, donde se mostró indignado por el pedido de los condenados y volvió a reclamar por los agentes que "siguen dilatando y dilatando la extracción de sangre” que podría identificar al quinto implicado en el caso.

En primer lugar, explicó que Oscar Echenique y Ricardo Anselmini “piden la libertad condicional, que es lo máximo a lo que pueden acceder” y que, “según el Código Procesal, les corresponde pedirla las veces que quieran”. Más allá de esa posibilidad, aseguró que “fueron negadas porque no están en condiciones mentales ni cumplieron con las salidas transitorias que tuvieron en otras oportunidades”.

Pero además, el padre de la víctima remarcó que el juez Ricardo Perdichizzi rechazó el pedido porque “es un hecho aberrante el que cometieron con Natalia siendo funcionarios de la Policía Bonaerense”, y lleno de rabia y tristeza, relató: “La torturaron, la violaron y la asesinaron con el cordón de su zapatilla. Lo más lamentable es que hace 25 años que venimos soportando asedios y difamaciones de los familiares y la abogada que los representa”.

Por otro lado, en cuanto al pedido de justicia, recordó que para ello “falta identificar un quinto ADN que se encontró en el cuerpo de Natalia”, pese a que “en el 2002 el tribunal que hizo el juicio y condenó a estos policías había pedido que se se hiciera”.

No obstante, Melmann comentó que debieron ir a la Suprema Corte de la Provincia, que “hace cinco años se expidió, pero siguen dilatando y dilatando la extracción de sangre”, la cual fue realizada a solo cuatro policías y hay otros tres que se rehusan. “Están tomando todo tipo de dilaciones. Primero pidieron un plazo, después apelaron y ahora recusaron a la fiscal. Toman todo lo que pueden para dilatar la extracción y el juez, lamentablemente, se los concede”, reclamó.

Además, expresó que “en la policía no cambió nada” y que “nunca hubo un pedido de disculpas de su parte”, al mismo tiempo que “se siguen cometiendo crímenes contra un montón de jóvenes”. Y por último, remató: “Hemos tenido jueces que nos han ayudado, pero era lo que corresponde. El Estado debe resolver el crimen de mi hija porque fue el que la mató”.