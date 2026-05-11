Guillermo Moreno visitó Mar del Plata en el marco de una agenda política y sindical que incluyó encuentros con autoridades del Partido Justicialista local, referentes gremiales y militantes de distintos distritos de la Quinta Sección Electoral.

Ads

El exsecretario de Comercio y actual presidente de Principios y Valores estuvo acompañado por la diputada Marita Velázquez y por Nydia Lirola, vicepresidenta de Principios y Valores Capital Federal y coordinadora nacional de LÍO.

La primera actividad se desarrolló en la sede del Partido Justicialista marplatense, donde Moreno compartió una charla política junto a las nuevas autoridades partidarias encabezadas por Daniel Di Bártolo y la senadora provincial Fernanda Raverta.

Ads

Durante el encuentro se abordó la situación actual del peronismo, el escenario económico nacional y la necesidad de reorganizar al movimiento justicialista frente al contexto político y social que atraviesa el país.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la sede de la CGT Regional Mar del Plata, donde Moreno encabezó una disertación junto al secretario general José Luis Rocha y mantuvo un intercambio con trabajadores y dirigentes sindicales.

Ads

En ese ámbito, el dirigente remarcó el rol histórico del sindicalismo dentro del peronismo y sostuvo que las organizaciones gremiales continúan siendo un actor central en la defensa de los derechos laborales y las condiciones de trabajo.

La jornada concluyó con un plenario de Principios y Valores que reunió a militantes y referentes políticos de Mar del Plata y otros distritos de la Quinta Sección Electoral.

Allí, Moreno escuchó planteos de dirigentes locales y propuso avanzar en la conformación de una mesa política regional que permita contener distintos sectores internos y fortalecer la articulación territorial.

Ads

“La primera misión de Principios y Valores es ayudar en la organización del movimiento”, expresó durante el encuentro.

Además, hizo referencia a la situación interna del peronismo marplatense y planteó la posibilidad de construir consensos locales que puedan servir como experiencia para otros puntos del país.

“Hoy nos tocó ir al PJ y a la CGT, y aparentemente es ahí donde se cristalizó la interna del peronismo en Mar del Plata. ¿Y si resolvemos ese tema acá? Quizá sea un antecedente interesante para el resto del país”, sostuvo.

La visita de Moreno se produjo en un contexto de reconfiguración dentro del peronismo bonaerense, atravesado por debates internos vinculados al armado político de cara a los próximos desafíos electorales y a la reorganización de distintos espacios partidarios.