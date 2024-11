En la previa a su acto en el club River de Mar del Plata y después de la inauguración de una unidad básica del partido Principio y Valores, el economista y político peronista Guillermo Moreno habló mano a mano con El Marplatense, donde trató a Javier Milei de "trastornado", aseguró que “se están alineando los planetas para un gobierno peronista” y dejó un mal pronóstico para la temporada de verano. También comentó que “el año que viene habrá dos listas en el peronismo”, donde competirá con Cristina Kirchner.

Moreno llegó a la ciudad luego del acto que llevó a cabo en La Matanza en el que conmemoraron el Día de la Militancia Peronista, por la fecha en que el ex presidente Juan Domingo Perón regresó al país después de casi 18 años de exilio.

“Nunca pensé que 52 años después íbamos a encontrarnos con un mundo que el peronismo va a recibir con los brazos abiertos, que tiende al nacionalismo, y dentro de eso aquel que construye puentes y levanta muros. Ese nacionalismo que debe inculcar el amor entre los pueblos; eso es el peronismo”, dijo al mencionar el acto que encabezó ayer con el presidente de la Corriente de Pensamiento Bonaerense (CoPeBo), Julio Rubén Ledesma.

“Nunca nos imaginamos que después de 70 años de que Perón encontró la doctrina en el seno de este pueblo maravilloso, el mundo empezaría a estudiar al peronismo como opción de salida a este planeta tan conflictuado que necesita una doctrina superadora de todas las que estuvieron ordenando los gobiernos de los pueblos. La base del peronismo se está articulando a partir de la doctrina. Abajo está bien con los militantes y simpatizantes, aunque a nivel dirigencial se está discutiendo, no si va a volver al gobierno, sino cómo va a gobernar”, indicó en diálogo con este medio.

Moreno, durísimo con Milei

Sobre ese punto, el ex secretario de Comercio Exterior presagió que “el peronismo va a ganar la próxima elección de punta a punta”, debido a que “con el nivel de ventas que hay en el mercado", se preguntó "quién va a votar a Milei”. Y liquidó al mandatario, al entender que el presidente “está en una fantasía”, que “no hay economista serio que le diga que esto puede funcionar” y que “no es un muchacho que domine la macroeconomía, sino un anarquista que no cree en los países y los pueblos”.

Entonces, señaló que “Milei sabe tan poco de macroeconomía que hizo toda su campaña repitiendo una consigna de Milton Friedman, sobre que la inflación en todo tiempo y lugar tiene una sola causa y es la emisión monetaria”, pero “el lunes pasado dijo que la inflación no fue de 2,7% y que a ese número había que descontarle la inflación internacional, fundamentalmente los dos puntos que devaluamos del dólar todos los meses”.

“Entonces, la devaluación es causa de la inflación. Es decir que cuando él devaluó el 128%, generó inflación. Él mismo lo reconoce para después bajarla. Es un muchacho que está trastornado. ¿Y por qué le pasa eso cuando habla? Porque no sabe, dice una cosa y después otra. El peronismo va a ganar la elección de punta a punta, pero el tema no es ganar, sino para qué. Y esto es lo que el peronismo está discutiendo ahora”, contempló.

Para Moreno, “se están alineando los planetas para un gobierno peronista que debe ser un gran gobierno”, y adelantó que se encuentran debatiendo “a nivel superestructural” y que “el año que viene habrá dos listas en el peronismo”, probablemente encabezada por Cristina Kirchner. Más allá de cómo puede sonar, indicó que “no hay ningún inconveniente” y ejemplificó que “en el 2003 hubo tres listas”.

“No hay que tenerle miedo, como no lo tuvimos en el 2003. ¿Quién va a votar a Milei? ¿Qué comerciante de Mar del Plata lo va a votar? Este muchacho dio todo lo que podía dar. Se sacó su foto con Trump, pensando que el presidente de Estados Unidos es anarquista y en realidad es nacionalista. Ahora le falta encontrarse con el Papa y hablar mucho con él, para que termine de ser peronista y entienda que tiene que reinar el amor entre los pueblos, hacer puentes en vez de levantar muros”, apuntó.

Dólar e inflación

“Si no fuera un dólar ficticio, no habría cepo. El cepo es la expresión de que hay un dólar ficticio. El cepo lo puso Mercedes Marcó del Pont, aquella presidenta del Banco Central en la época de Cristina, y después lo levantó Macri un ratito y lo volvieron a poner. El cepo es la expresión de que el tipo de cambio no es el que necesitás ahora”, explicó y sostuvo que se necesita “un tipo de cambio competitivo”, lo cual se alcanza “administrando el comercio exterior”.

Al mismo tiempo, el dirigente peronista aclaró que “la administración del comercio va en auxilio del tipo de cambio competitivo, ya que lo debés tener pero sin estudiar el mercado interno”, donde recordó que “Kicillof se equivocó en el 2014, cuando devaluó y no compensó”.

En ese sentido, se refirió a la manera en que se compensa el tipo de cambio competitivo "sin destruir los ingresos populares", lo que se debe hacer evitando un “impacto en el precio de la comida” porque “si devaluás y te sube la leche, la carne, el trigo y el pan, tenemos un lío bárbaro”.

“Hay varios sectores que lo entienden, que no son mayoritarios, pero ya lo van a entender. No hay otra solución y por eso no debaten con el peronismo. Los trotskistas dicen que hay que pagar la deuda, aunque esa no es una solución. El problema no es pagar la deuda, sino quién la paga, que no la puede poner el pueblo”, remarcó Moreno.

Una temporada “difícil” para toda la costa argentina

También, teniendo en cuenta ese marco, consideró que “la temporada va a ser difícil”, ya que “si bien llovió, no fue un fin de semana feliz para ´La Feliz´, y no hace falta ser muy ducho para darse cuenta de que preanuncia lo que puede pasar”. Sobre esa misma línea, subrayó que “los sectores que pueden irse de vacaciones están priorizando y eso le hace mal, no solo a la costa argentina, sino a todo el mundo”.

“Tengo clientes en Mar del Plata desde hace muchísimos años -en el rubro ferretero- y no la están pasando bien, como la construcción, la textil y el puerto. Y ahora no la va a pasar bien el turismo e impacta en el mantenimiento de los hoteles y las casas, que es de lo que viven los negocios”, remató el economista.

A su vez, le dejó otro fuerte mensaje al presidente: “Este gobierno no va para atrás ni para adelante. Primero te genera una inflación espantosa, como él mismo reconoció este lunes. Hay un economista que le dijo a Milei que tenga cuidado cuando hace esos números porque entonces, la inflación de diciembre, en vez de ser del 25%, fue negativa. Si devaluaste un 128% y la infación fue de 25%, tené cuidado con eso. Este Milei dice cada tontería. Si mi santa madre estuviera viva, diría que este presidente es un taramba”.

Guillermo Moreno, de cara al 2025

Por último, al ser consultado sobre su futuro, manifestó que como van a estar pensando en el 2027, “va a ser la bancada del movimiento nacional justicialista, porque la discusión sobre qué Argentina se viene se va a dar en las próximas legislativas”. En conclusión, prometió que plantearán una Argentina “con producción y trabajo”, y aclaró que no son “estatistas”, más bien “aquello de un gobierno esclavo de un pueblo libre”.