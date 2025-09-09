El intendente de General Pueyrredon y senador electo por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, difundió en sus redes sociales un video que muestra la detención de un hombre en las inmediaciones de Cardiel y Liniers, vinculado a hechos de violencia e intimidación en la vía pública.

“Los trapitos son delincuentes. No solo por extorsionar y apretar. Sino que además también tienen causas anteriores. Sí, todos. Sí, generalizo. Sí, meto a todos en la misma bolsa. Sí, no zafa ninguno”, expresó Montenegro en el mensaje que acompañó la publicación.

La detención se dio en el marco de los operativos de control que el Municipio realiza en distintos puntos de la ciudad, tras reiterados reclamos de vecinos y automovilistas por situaciones de amenazas y pedidos de dinero a cambio del cuidado de vehículos.

El jefe comunal volvió a insistir en que su gestión mantiene “tolerancia cero” con estas prácticas y remarcó que la presencia de cuidacoches ilegales “no solo constituye una falta, sino que en muchos casos está vinculada a antecedentes penales”.

