En el marco del lanzamiento de la campaña legislativa bonaerense, el intendente de General Pueyrredón y candidato del frente libertario en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, dialogó con Eduardo Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo, donde expuso duras críticas al gobernador Axel Kicillof y delineó los ejes de su propuesta política.

Montenegro sostuvo que “el presidente Milei conoce el desastre que hizo el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y por eso se involucra de la manera en que lo hace”. En la misma línea, acusó al actual gobierno provincial de “defender a los chorros y a los que usurpan, y desatender totalmente al que se rompe el lomo trabajando”.

En respuesta a las declaraciones de Kicillof, quien llamó a “darle un cachetazo electoral” al presidente, Montenegro replicó: “Más allá de los cachetazos que se tendría que comer el gobernador por trabajar en lo que tiene que trabajar, es un gobierno que piensa que el delincuente tiene más derechos que la víctima”.

El candidato a senador bonaerense destacó que “hay dos modelos totalmente distintos: el kirchnerista y el que se basa en la libertad, el laburo y el esfuerzo. Kirchnerismo nunca más, porque no te cuidan”.

Sobre sus prioridades para la provincia, Montenegro señaló que “los dos problemas más grandes que tenemos los bonaerenses son la seguridad y el trabajo”. En materia de seguridad, fue contundente: “Hay que tener huevos y hacer las cosas como corresponde. Hay que cumplir la ley, y el que las hace, las paga. El chorro va preso y el tipo de bien labura, la pasa bien y no vive encerrado como tiene que vivir ahora”.

