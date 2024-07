El intendente Guillermo Montenegro presidió el acto del 9 de Julio por el Día de la Independencia en la Villa Mitre con la participación de diversas autoridades locales, aristas locales y agrupaciones folclóricas.

En su discurso, el mandatario señaló: “Es de las fechas más significativas de nuestra nación, el 9 de julio, Día de la Independencia. Un día para recordar y honrar a aquellos patriotas que en 1816 decidieron forjar un camino de libertad para la Argentina”.

“Hace más de dos siglos, en la casa histórica de Tucumán, un grupo de patriotas se reunió con la firme convicción de que nuestro destino tenía que estar en nuestras propias manos. Y quizás, también como lo es hoy, era un momento de incertidumbre, lleno de desafíos, pero también de esperanza y determinación”, agregó.

En esta línea, resaltó que “aquellos próceres de 1816, aquellos líderes como Juan Manuel Belgrano, Castelli, Güemes, nos enseñaron que la independencia no se construye de un día para el otro, ni con mezquindades o egoísmos. Nos enseñaron que la independencia se construye con coraje y unidad”.

De modo que “entre todos debemos aportar las herramientas para salir adelante y lograr nuestros objetivos. A lo largo de los años, aprendimos que la independencia no es un acto histórico, sino el compromiso contante con los valores de libertad y justicia. Algo que debemos defender y valorar todos los días”.

Por lo tanto, “estoy convencido que hoy, como herederos de ese legado, tenemos la responsabilidad de seguir construyendo una Argentina libre y con oportunidad para todos. Porque cada uno de nosotros es una pieza clave en la construcción del país y como argentinos es fundamental escucharnos, respetarnos y trabajar para defender la libertad y construir un lugar cada vez mejor”, aseguró.

Desde Mar del Plata, “tenemos como los argentinos un papel fundamental en esto, porque estoy convencido y ya me han escuchado decirlo muchas veces, que hay algo que caracteriza a los marplatenses: la capacidad de innovar, crecer y adaptarse a los desafíos del presente y el futuro”, reflexionó.

Por ello, “creemos en la capacidad de nuestra gente y en su potencial para transformar la ciudad. Acá es donde quiero reafirmar algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, Mar del Plata tiene que seguir siendo la ciudad sí, una cuidad que esté en constante movimiento, busque nuevas oportunidades, que cree en el progreso, que es solidaria y que cada uno de los marplatenses se construye día a día honrando el legado de nuestros próceres”.

“Todos los días, pero fundamentalmente en estas fechas patrias, es fundamental que recordemos la importancia de la unidad y el trabajo conjunto. Porque los logros más importantes de nuestra historia se alcanzaron cuando nos unimos con un objetivo común”, expresó.

Por otro lado, “también quiero mencionar algo que me escucharon decir muchas veces, el sector privado es también esencial para nuestro desarrollo porque cuando el Estado y el privado tiran para el mismo lado, la sinergia que se genera es el verdadero factor que tenemos para cambiar el rumbo”, remarcó.

“Los emprendedores, los laburantes, las PyMES marplatenses son la fuerza que impulsan nuestra economía y genera las oportunidades necesarias para el progreso. La independencia que celebramos hoy no es sólo un concepto histórico, sino una realidad que debemos construir día a día en conjunto, con esfuerzo, dedicación y compromiso. Es la libertad de poder emprender, de ayudar al que quiere tener empleo, de construir una ciudad mejor para todos y estoy convencido de que estamos en el camino correcto. No digo que sea fácil, sabemos muy bien que no lo es, pero sé que estamos en el camino correcto".

Así que “en este 9 de julio los invito a renovar nuestro compromiso con Mar del Plata y fundamentalmente pensar en la Argentina que queremos, a seguir trabajando codo a codo con la misma determinación y valentía que tuvieron aquellos que lucharon por nuestra independencia. A seguir construyendo la ciudad del sí, que genera oportunidades, mira para adelante y piensa en el futuro”, dijo.

Luego declaró: “También le tengo que pedir al gobernador que no tome a la población de la provincia de Buenos Aires por sus intereses personales o políticos como rehén. Lo único que nos va a garantizar el derecho al futuro es definir qué valores nos rigen a los argentinos. Siempre el deber tiene que estar antes que las recompensas y el derecho adquirido. El derecho sin el deber es un viva la pepa”.

“Que la vida nos encuentre este 9 de julio dando lo mejor de cada uno para nuestra sociedad y feliz Día de la Independencia”, concluyó.