En el marco de la jornada electoral, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, celebró la "muy buena participación" en los comicios, con más del 60% del padrón acudiendo a votar, según estimaciones preliminares. Aunque todavía no se contaban con datos oficiales al cierre de la votación, Montenegro resaltó el trabajo de los fiscales y el movimiento sostenido de la boleta de su espacio político durante todo el día.

“Primero que nada, una muy buena participación, más de un 60% acá en General Pueyrredon, en el Corredón, y también en la provincia. Es un dato muy importante”, destacó el jefe comunal.

Montenegro indicó que en algunas escuelas ya había comenzado el escrutinio, mientras que en otras todavía había votantes aguardando para sufragar. “Hay que esperar un poco más, pero sí, fue una muy buena participación. Lo que nos dicen los fiscales es que la boleta de la Dio Arrabalza se movió mucho y bien durante todo el día, así que eso nos da una buena expectativa”, afirmó.

Consultado sobre los primeros datos de boca de urna, Montenegro fue prudente: “No tenemos datos oficiales ni oficiosos. Recién ahora se están empezando a generar las actas, así que no podemos decir nada aún”.

Problemas al inicio, pero normalización rápida

El intendente también confirmó algunos inconvenientes al inicio de la jornada, principalmente por el ausentismo de presidentes de mesa, lo que generó demoras en la apertura de algunas escuelas.

“Tuvimos un problema con el ausentismo de presidentes de mesa. Hubo faltantes, y eso generó demoras, pero después se normalizó todo y funcionó bastante bien”, señaló.

Boletas y fiscalización

Respecto a denuncias sobre boletas falsas, Montenegro negó que se haya tratado de un problema generalizado: “No, boleta falsa no. Sí hubo algunas confusiones o robos de boletas, pero teníamos fiscales en las 1.717 mesas del municipio, y con ese trabajo pudimos suplir esos inconvenientes”.

Expectativa por la quinta sección

Además del escenario en Mar del Plata, el jefe comunal aseguró que la participación fue alta también en las ciudades del interior de la quinta sección electoral. “Los fiscales nos marcan que también hubo una participación muy importante en toda la sección. Ahora hay que esperar los datos oficiales”, remarcó.

Sobre su futuro político y su candidatura a senador provincial, Montenegro fue tajante:

“Sí, ya lo dije durante la campaña. No voy a mentir: el día que asuma como senador, dejo de ser intendente de mi ciudad”.

Una jornada intensa y en evaluación permanente

Finalmente, sobre cómo continuará la jornada, Montenegro indicó que estaba en evaluación si viajaría a La Plata o si permanecería en Mar del Plata, pero reiteró la importancia del trabajo de los fiscales:

“Dentro de un rato empezarán a llegar todos acá, incluso la gente que sigue trabajando. Los fiscales son los que defienden los votos, así que es importante que sigan ahí. El resto lo vamos viendo sobre la marcha”.