El exfuncionario buscó bajar el tono de la polémica en torno a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que alcanza al actual jefe de Gabinete. En ese sentido, sostuvo que no cuenta con información detallada sobre el expediente, aunque remarcó su confianza en el accionar de la Justicia para esclarecer los hechos. Además, evitó hacer juicios anticipados y planteó que será el proceso judicial el que determine eventuales responsabilidades.

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Durante la entrevista en LN+, Francos reafirmó su alineamiento con el presidente Javier Milei y destacó su disposición a seguir colaborando con el oficialismo. “Siempre estaré a disposición del Presidente”, aseguró, al tiempo que expresó su respaldo al rumbo económico del Gobierno y se mostró optimista respecto del futuro político del espacio. Según afirmó, el oficialismo tiene altas probabilidades de imponerse en las próximas elecciones nacionales.

En clave electoral, el exjefe de Gabinete confirmó que evalúa presentarse como candidato, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá de las definiciones estratégicas del espacio que lidera Milei.

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Las declaraciones de Francos se producen en un contexto de reconfiguración interna del Gobierno, tras su salida del gabinete a fines de 2025 y la posterior designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. En ese escenario, el oficialismo busca consolidar su estructura política de cara a las próximas elecciones, mientras enfrenta distintos frentes judiciales y desafíos de gestión.

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