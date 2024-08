El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, despegó al Gobierno este sábado de los seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a represores, el pasado 11 de julio, en la cárcel de Ezeiza. “Si me preguntan a mí, yo no lo hubiera hecho”, sostuvo el funcionario. Y, de inmediato, se encargó de aclarar que “no fue una decisión partidaria".

El dirigente oficialista reconoció que el polémico gesto de los legisladores, "votados por el pueblo" le "hizo ruido" y que "son ellos los que tienen que dar respuesta". De esta manera, se refirió a Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo y Lourdes Arrieta, quien aseguró que fue "engañada" para asistir a la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, donde se encontraban los condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex marino Alfredo Astiz .

Ante esto presentó una denuncia en la Justicia, donde sostuvo que su presencia en el penal se debió a que pensó que se trataba de una actividad institucional avalada por las autoridades de la Cámara Baja.

Más allá de las explicaciones de la diputada, Francos apuntó contra todos los legisladores libertarios: "Quienes ejercen responsabilidades políticas tienen que ser muy prudentes en las medidas que toman porque se pueden interpretar erróneamente”, expresó en Radio Mitre.

La visita de los diputados a los represores desató internas por las diversas posturas. Este viernes, la diputada Lilia Lemoine cuestionó a a Victoria Villarruel por su silencio sobre el tema, teniendo en cuenta que la vicepresidenta milita hace casi 20 años por la reparación para las los familiares de las víctimas de Montoneros y otras organizaciones armadas de los 70'. “Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¡Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó!”, reprochó la legisladora.

Francos también cuestionó al kirchnerismo por haber "destrozado económicamente a la Argentina"

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete también se tomo un tiempo para criticar al kirchnerismo por haber "destrozado económicamente a la Argentina". Además señaló: “Aquellos que la han dañado todavía se creen con derecho a opinar este sobre lo que estamos haciendo para reconstruir el país, cuando son ellos los que lo han destruido”.

En la misma línea, el funcionario remarcó: “Después de tantos años de vivir equivocadamente, estamos tomando conciencia de que se generaron verdaderos desastres en la organización de nuestro país”. En ese sentido, hizo hincapié en que hubo una “acumulación de hechos de corrupción”, como “lo que hemos visto del presidente Néstor Kirchner y las denuncias durante la gestión de Cristina”.

Por último, el jefe de Gabinete apuntó que “el patrón del kirchnerismo es la impunidad”. En la misma línea, Francos concluyó: “Todos sienten que pueden hacer cualquier cosa, total lo que se hace, no se paga”.

Fuente: Clarín