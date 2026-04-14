Guillermo Francella será reconocido con el Premio Platino de Honor 2026 por su “sobresaliente” trayectoria artística, en el marco de la próxima edición de los galardones que celebran lo mejor del audiovisual iberoamericano.

Ads

El reconocimiento destaca su contribución a la construcción de un patrimonio cultural en la región, con una carrera que abarca más de cuatro décadas y lo posiciona como una de las figuras más populares y reconocidas de Argentina.

A lo largo de su recorrido, Francella participó en producciones emblemáticas tanto en cine como en televisión. Entre sus trabajos más destacados figuran películas como El secreto de sus ojos y El clan, así como series como Casados con hijos y El encargado.

Ads

Puede interesarte

El actor ya había sido distinguido anteriormente con dos Premios Platino: uno como mejor actor de cine por El clan y otro como mejor actor de televisión por El encargado. Además, cuenta con múltiples reconocimientos a nivel nacional, entre ellos nueve premios Martín Fierro.

La distinción será entregada el próximo 9 de mayo en la Riviera Maya, México, durante la gala de la XIII edición de los Premios Platino, que reúne a las principales figuras de la industria audiovisual iberoamericana.

Ads

En ediciones anteriores, el galardón fue otorgado a figuras como Ricardo Darín, Antonio Banderas y Cecilia Roth, entre otros referentes internacionales.