Con la sala colmada, el público celebró la llegada de la comedia y ovacionó la presencia de Guillermo Francella, quien llegó al teatro acompañado por Marcos Carnevale, director de la obra, para acompañar el debut del espectáculo en la ciudad.

La comedia, escrita por Francis Veber y dirigida por Carnevale, desembarcó en Mar del Plata luego de una exitosa temporada en el Teatro El Nacional, donde superó los 140 mil espectadores y se consolidó como uno de los grandes fenómenos teatrales del año. En escena, el elenco está encabezado por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, en una propuesta que combina humor, ritmo y grandes actuaciones.

La producción general está a cargo de Guillermo Francella junto a Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian. Completan el elenco Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Battista.

La cena de los tontos, que tuvo su primera versión argentina en el año 2000 con Francella y Suar como protagonistas y una recordada reposición en Mar del Plata en 2009, vuelve a confirmar su vigencia con una puesta renovada que mantiene intacto su humor universal. Las funciones se realizan de jueves a domingo, con entradas disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DSvybmwjvFn/?igsh=ZXAxcDl6dGhkYjBm

