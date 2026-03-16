En una jornada desapacible y con lluvia, el “Tiburón” igualó 0 a 0 frente a Huracán por la undécima fecha del campeonato. De esta manera, el conjunto marplatense sumó su quinto empate consecutivo como local, todavía no logró sumar de a tres en lo que va del torneo y continúa comprometido tanto en la tabla anual como en la de promedios.

Ads

En conferencia de prensa, Guillermo Farré analizó el rendimiento de su equipo y destacó la actitud de sus dirigidos a pesar del momento que atraviesan.

“El aspecto actitudinal del equipo fue fabuloso. En el segundo tiempo encontramos más protagonismo, con transiciones y algunos matices individuales”, explicó el entrenador, aunque reconoció una de las principales falencias del equipo: la falta de efectividad.

Ads

“Es fútbol. No pudimos tener conexiones dentro del área y no logramos materializar lo que buscamos. Hoy estamos jugando para rescatar puntos porque todavía no hemos ganado y el equipo está con la parte emocional muy baja”, señaló.

El técnico también se refirió a la presión que siente el plantel por la necesidad de conseguir la primera victoria. “Estamos jugando con la presión de ganar y el gol se nos hace difícil. Me encantaría poder ganar para que los jugadores se suelten, que jueguen con otra alegría y complicidad, pero todo eso cuesta cuando los resultados no aparecen”, afirmó.

Ads

Aun así, Farré valoró la competitividad del equipo: “Seguimos siendo competitivos. Estamos demostrando una actitud importante y muchas veces terminamos disminuyendo a los rivales”.

Sobre el desarrollo del encuentro, explicó que inicialmente no consideró necesario mover el banco. “Percibí que los cambios no eran necesarios antes porque el rival no nos estaba complicando. En el segundo tiempo el partido se abrió, empezamos a crecer y tuvimos situaciones que podrían haber terminado mejor”, comentó.

Finalmente, el entrenador sostuvo que el resultado reflejó la paridad del encuentro. “No ganamos porque fue un partido muy parejo, donde los detalles marcan la diferencia”.

Ads

Farré también se refirió al respaldo del plantel, luego de que el capitán Gino señalara que el equipo salió a defender al entrenador. “Es un mimo que recibo con mucha alegría, que los jugadores digan que jugaron por defender mi puesto”, concluyó.