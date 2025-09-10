Guillermo Farré, nuevo entrenador de Aldosivi, brindó su primera conferencia de prensa donde dejó en claro el rumbo que buscará darle al equipo en un momento delicado de la temporada. El flamante DT resaltó que la prioridad es mantener la categoría y que su llegada está marcada por un desafío que lo motiva.

“Ellos no venían haciendo las cosas mal. No venimos a cambiar nada, sino a mejorar la estructura del equipo. Sin duda que tener tiempo permitió sacarle la presión y ahora me toca tomar decisiones de cara al próximo partido que va a ser difícil. Estamos todos unidos y convencidos que se puede llegar a buen puerto”, señaló Farré en el inicio de su ciclo.

Sobre sus primeras impresiones del club, Farré destacó la infraestructura y el compromiso institucional: “Me encontré con una institución que me ha sorprendido porque tiene unas instalaciones y un desenvolvimiento interno que amerita mantener la plaza en primera. Ante las adversidades uno empieza a sacar su mejor versión. Ese desafío es lo que más me movilizó. Viendo la conformación del plantel con muchos jóvenes que tienen mucho para ofrecer hace que uno se sienta con la ilusión que todo termine de buena manera”.

El técnico fue claro en cuanto a la inclusión de los más chicos: “Hay una realidad y una objetividad de necesidad como la que me está tocando vivenciar que es la de conseguir el resultado del fin de semana para estabilizar al club en una plaza de primera división. Si hay un juvenil que me da más certezas para el resultado, va a jugar. Vamos a poner lo que consideramos que nos va a dar el resultado. El único objetivo es que permanezca en primera".

Consultado sobre el estado del grupo, remarcó que el triunfo es el gran motor emocional: “El resultado es la única situación que mejora el estado de ánimo. La gestión del grupo llega por percibir una relajación y una exigencia para generar un clima de entrenamiento positivo, con una mentalidad ambiciosa. El plantel está muy predispuesto, es muy gratificante”.

Por último, se refirió a lo estrictamente futbolístico: “Lo del sistema es relativo, hemos trabajado variables. Analizamos al rival porque dentro de un partido hay que cambiar para encontrar los espacios”.